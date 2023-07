Volley femminile B1. Clementina 2020: Monica Ciccolini confermata

Ancora tempo di conferme illustri per la Clementina 2020 Volley. Dopo l’annuncio della regista Saveriano, ecco un’altra fondamentale pedina alla corte di coach Paniconi: Monica Ciccolini. Ormai la possiamo definire quasi una bandiera della società, visto che fra l’allora Castelbellino e l’attuale Clementina 2020 Volley, la fabrianese è al suo quinto anno con la nostra maglia.

Classe 1992 per 179 cm di altezza, schiacciatrice completa che la scorsa stagione ha dato ennesima prova di tutte le sue caratteristiche migliori, Monica non nasconde la felicità per questa conferma: “Ormai per me è come una famiglia questa società, c’è un ottimo rapporto con tutti e una solida fiducia reciproca. La dirigenza mi aveva accennato già da tempo che avrebbe voluto che restassi e io non aspettavo altro che me lo chiedessero, perché è una società seria e ogni anno per me è una nuova sfida da affrontare. Anche se non sono più fra le giovanissime, ho sempre qualcosa da imparare da ogni compagna e da ogni allenatore. In più l’arrivo di Paniconi è stato un incentivo non indifferente. Non mi ha mai allenata, ma sento dire da tutte quelle che lo conoscono che far parte di una squadra allenata da lui è un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.”

Nel suo curriculum ricordiamo gli anni passati a Fabriano, Jesi, Castelbellino e Ponte Felcino, prima di riapprodare alla Clementina 2020 la scorsa stagione. “L’anno scorso volevo mettermi alla prova seriamente con la serie B1, e credo di aver dimostrato a me stessa che lavorando sodo posso fare la mia parte anche in questa categoria. Ora voglio confermare quanto di buono ho imparato dalla scorsa esperienza, ma so che posso migliorare ancora e dare di più alla squadra sia in allenamento che in partita, e ho intenzione di farlo.”