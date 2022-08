Volley femminile B1, la Clementina 2020 ha scelto il suo libero: Emma Falcone

È arrivato il momento di svelare il nome della giocatrice che rivestirà il ruolo di libero per la stagione 2022/23 della Clementina 2020 Volley: Emma Falcone! Nata a Modena il 7 luglio 2001, studentessa di Ingegneria Ambientale, Emma è cresciuta pallavolisticamente nelle giovanili della Anderlini, della Liu Jo, e di Sassuolo, società con la quale ha poi militato anche nella squadra di A2 nelle stagioni 2019/20 e 2020/21.

Lo scorso anno ha indossato invece la maglia di Chieti in B1. Ha ottime doti sia in ricezione che in difesa, ma se le viene chiesto quale delle 2 le dia più stimoli non ha dubbi: “La ricezione è importantissima, e saper di dover garantire sicurezza a tutte le mie compagne in questo fondamentale è un bellissimo stimolo a stare concentrata e dare sempre il massimo. Sicuramente, però, è la difesa che mi da più carica, grinta e tanta adrenalina. Ho scelto la Clementina 2020 Volley perché mi piace l’ambiente, di cui ho sentito parlare molto bene, ho stima del nuovo allenatore e della squadra che stiamo costruendo. Mi aspetto di raggiungere soddisfazioni sia personali che di squadra, ho voglia di mettermi in gioco e non vedo davvero l’ora di ritornare in campo, perché è li che dò tutta me stessa e, per come sono fatta io, ho bisogno di scatenarmi sia in allenamento che in partita”.

Emma Falcone indosserà la maglia numero 16 e si aggiunge alle già annunciate Pizzichini, Ciccolini, Villani, Catani e Gotti.