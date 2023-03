Volley femminile B1. Per la Clementina 2020 l'insidiosa trasferta di Forlì

Dopo la bella vittoria di sabato scorso al PalaMartarelli contro Modena, la ventunesima giornata riserva, alle ragazze della Clementina 2020 la difficile trasferta a Forlì. La Bleuline, locale formazione quinta in classifica con 30 punti, è in piena lotta per i play-off promozione e vorrà sicuramente approfittare della gara casalinga per guadagnare posizioni. Le giocatrici romagnole, guidate dal tecnico Luigi Morolli, cercheranno, inoltre, di rifarsi della sconfitta subita sette giorni fa a Cesena, puntando sulle buone prestazioni di Elisa Morolli e della forte schiacciatrice Tomat.

Dopo la quinta vittoria consecutiva da tre punti Saveriano e compagne vorranno sicuramente vendere cara la pelle anche in questa occasione. Fare punti in terra romagnola sarà enormemente importante per le clementine, per mantenere inalterate le possibilità di salvezza in un campionato dove la lotta per evitare il terzultimo posto in classifica è assai accesa. Sono ben 5, infatti, le squadre che lottano per salvarsi, distanziate soltanto da tre lunghezze e considerando che per ottenere la permanenza diretta in B1 ed evitare i play-out, bisogna avere più di due punti di distacco dalla terzultima, a sei giornate dalla fine ogni punto vale veramente oro.

Sarà sicuramente una bellissima contesa tra due formazioni che lotteranno per due obiettivi diversi, ma che hanno dimostrato di saper ugualmente giocare un’ottima pallavolo. Ora d’inizio alle 17.30 di sabato 25 marzo, presso il Ginnasio Sportivo di Forlì, con trasmissione in diretta streaming sul canale Facebook della società romagnola.