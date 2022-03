B1: la Clementina 2020 continua a rimanere ferma ai box

La cavalcata spettacolare della Clementina 2020 si è purtroppo interrotta, ma non per una questione di campo o di una prestazione deludente. Il covid-19 ha tenuto lontana la squadra marchigiana dai campi nell’ultimo turno della B1 femminile di volley (girone E) e lo stesso accadrà nel weekend che comincerà domani. Dopo il rinvio del match contro la Pallavolo Teatina, la sfida interna di domani che avrebbe visto la Battistelli Termoforgia affrontare l’Europea 92 è stata riprogrammata in calendario.

Sarà il mese di aprile che vedrà le anconetane di coach Decchi impegnate nei vari recuperi. Il già citato incontro con la formazione abruzzese è stato calendarizzato per il 6 aprile, mentre quello con le molisane si disputerà otto giorni dopo. Il 2 aprile dovrebbe essere il momento del grande ritorno delle clementine, una trasferta romana insidiosa con il Volleyrò Casal De’ Pazzi.

Come già detto, la squadra ha vissuto finora un 2022 splendido. Dopo la vittoria nell’ultima gara dello scorso anno (3-1 proprio ai danni della Teatina), sono arrivati altri cinque successi, per altro affrontando formazioni di alta classifica.

Il 3-2 ai danni di Nottolini è stato soltanto il bis di vittorie, poi sono arrivate quelle con la capolista Perugia (spettacolare 3-0 in trasferta), il 3-2 inflitto alla vicecapolista Castelfranco, il 3-1 esterno contro il fanalino di coda Volley Angels Project (derby marchigiano) e l’ottimo 3-1 con cui la Battistelli ha regolato la rivelazione del girone, lo United Pomezia. Per la settima esultanza consecutiva si dovrà ancora portare pazienza.