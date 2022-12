B1: la Clementina 2020 cade sul campo della Tenaglia Altino e ritorna ultima

La Clementina 2020 lascia l’intera posta ad Altino, contro una formazione più potente, più esperta e sicuramente più motivata. Dopo aver perso il primo parziale a causa di una partenza al rallentatore, le clementine si sono fatte valere nel secondo, comandando il gioco per tutto il set e pareggiando i conti. Nel terzo, hanno continuato a giocare bene, guidando la contesa fino al 17 pari, per poi lasciare il pallino del gioco alle abruzzesi che non si sono lasciate pregare per portarsi in vantaggio. Il quarto set, poi, non ha avuto più storia con il completo dominio della Tenaglia Altino che ha lasciato solo le briciole alle esine apparse docili e rassegnate.

Primo set: Partenza lanciata dell’Altino che lascia poco spazio a Saveriano & co., 8-1. Per le attaccanti marchigiane il muro e la difesa abruzzese sembrano barriere invalicabili 11-2, con coach Mucciolo che esaurisce subito i suoi time-out. Da questo punto in avanti, le jesine entrano finalmente in partita, grazie alla grinta di Bovolo e Ciccolini e arrivano addirittura a fare più punti delle avversarie (16 contro 14), senza, però, riuscire a colmare completamente l’enorme distacco accumulato precedentemente. Finisce, perciò, inevitabilmente 25-18 per le padrone di casa.

Secondo set: Adesso è la Clementina a premere sull’acceleratore e prendere un discreto vantaggio iniziale, 0-5. Altino prova a reagire, ma le jesine sono molto decise ed attente e riallungano di nuovo sul servizio di Ciccolini, 5-11. Continua il buon momento delle marchigiane che riescono a contenere buona parte degli attacchi avversari, 7-16. La Tenaglia Altino tenta il tutto per tutto e prova una rimonta che, però, si ferma a – 2, 16-18. Le clementine, infatti, riprendono in mano il pallino del gioco chiudendo tutte le linee d’attacco delle avversarie (elettrizzante il muro della subentrata Fedeli su Orazi) e chiudono il set con due attacchi di Bovolo, portandosi in parità, 18-25.

Terzo set: Più equilibrata, rispetto agli altri due, la partenza della terza frazione, 6-6, 10-10. Il set si mantiene in equilibrio, con le due squadre che non si distanziano mai di più di due punti, 12-14. Sono le jesine a guidare, ma con le abruzzesi sempre alle costole, 15-16. L’Altino riesce a passare in vantaggio con un bell’attacco di Civardi, per poi allungare ancora con un muro di Orazi, 19-17. Il finale del set vede prevalere le locali, più decise e convinte, con le jesine quasi rassegnate che sembrano aver perso lucidità ed energie. Finisce 25-19 un set ben giocato dalle ospiti nella prima parte, per poi perdersi nel finale dominato dalle locali.

Quarto set: Dopo le schermaglie iniziali, dove la Clementina 2020 sembra reggere 6-5, la Tenaglia Altino esprime tutto il suo grande potenziale, soprattutto in attacco e infila una serie positiva che sembra interminabile (10 a 0), 16-5. Le marchigiane non riescono a reagire e subiscono senza quasi opporre resistenza, con la benzina, soprattutto mentale, che sembra esaurita, 22-9. Finisce con l’eloquente punteggio di 25-12 un set ed una partita che vede le favorite della vigilia aggiudicarsi i tre punti in palio. Peccato per il terzo set, giocato bene dalle Jesine fino a metà per poi spegnersi la luce e condizionare fortemente anche l’esito del quarto e decisivo parziale. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-CLEMENTINA 2020 3-1 (25-18 – 18-25 – 25-19 – 25-12)

TENAGLIA ALTINO: Antonaci 13, Montechiarini 18, Orazi 15, Civardi 18, Giometti 14, Tarantino 1, Orlando, Graziani, Papa, Natalizia (L), Fanelli. All. Giandomenico

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Pizzichini 10, Saveriano 1, Ciccolini 13, Bovolo 17, Fedeli 1, Gotti 11, Valentini 5, Sconocchini, Ricciotti, Catani, Villani, Falcone (L). All. Mucciolo