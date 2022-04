B1: calendario molto intenso per la Pieralisi Pan Jesi che giocherà stasera e sabato

Il calendario non dà tregua alla Pieralisi Pan Jesi: dopo la trasferta di sabato scorso, si torna subito in campo stasera a Isernia (ore 20:00) contro l’Europea 92 e poi sabato pomeriggio, a Jesi, con il Volleyrò Casal de' Pazzi.

"La partita di Pomezia, che ci ha visto a lungo in vantaggio nel primo e secondo set contro una squadra bene equilibrata e con ottimi elementi, è stata archiviata sabato sera. Domenica siamo entrati subito nel prossimo impegno di campionato”: Luciano Sabbatini guarda al confronto con Isernia (battuta al PalaTriccoli il 20 novembre), non c'è tempo per recriminare sul passo falso di sabato scorso.

"La nostra squadra è sempre molto reattiva, non si sofferma troppo sulle situazioni negative - sottolinea il tecnico della Pieralisi Pan - trova sempre le energie per andare avanti. Abbiamo di fronte partite delicate e, con l'esclusione di quella si sabato prossimo, tutte fuori casa: si alza l'asticella della sfida, le ragazze pronte a giocare al loro meglio".