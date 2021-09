Serie B1: uscito il calendario definitivo delle gare della Pieralisi Jesi

È uscito il calendario definitivo del girone E della, quello in cui è inserita la. La principale novità rispetto al provvisorio riguarda l’orario di gioco: la formazione marchigiana scenderà in campo alalle ore 18 salvo che in due casi in cui anticiperà alle 17.30 (il 20 novembre ed il 4 dicembre). Ecco l’elenco di tutte le partite di questo campionato per la stagione 2021-2022:

ANDATA

1 PIERALISI V.PAN JESI AN — UNITED VOLLEY POMEZIA 16/10/2021 18:00

2 VOLLEYRO CDPAZZI ROMA — PIERALISI V.PAN JESI AN 23/10/2021 18:00

3 PIERALISI V.PAN JESI AN — BATTISTELLI-TERMOFOR.AN 30/10/2021 18:00

4 PIERALISI V.PAN JESI AN — TOSCANAGARDEN N8LINI LU 06/11/2021 18:00

5 3M PALLAVOLO PERUGIA — PIERALISI V.PAN JESI AN 13/11/2021 17:00

6 PIERALISI V.PAN JESI AN — EUROPEA 92 ISERNIA 20/11/2021 17:30

7 LUCKY WIND TREVI PG — PIERALISI V.PAN JESI AN 27/11/2021 18:00

8 PIERALISI V.PAN JESI AN — FGL PALL.C.FRANCO PI 04/12/2021 17:30

9 ENERGIA 4.0 – DE MITRI — PIERALISI V.PAN JESI AN 11/12/2021 19:30

10 PIERALISI V.PAN JESI AN — MARGUTTA CIVITALAD RM 18/12/2021 18:00

11 CONNETTI.IT CHIETI — PIERALISI V.PAN JESI AN 08/01/2022 17:00

RITORNO

12 UNITED VOLLEY POMEZIA — PIERALISI V.PAN JESI AN 15/01/2022 17:30

13 PIERALISI V.PAN JESI AN — VOLLEYRO CDPAZZI ROMA 22/01/2022 18:00

14 BATTISTELLI-TERMOFOR.AN — PIERALISI V.PAN JESI AN 29/01/2022 18:00

15 TOSCANAGARDEN N8LINI LU – PIERALISI V.PAN JESI AN 05/02/2022 21:00

16 PIERALISI V.PAN JESI AN — 3M PALLAVOLO PERUGIA 12/02/2022 18:00

17 EUROPEA 92 ISERNIA — PIERALISI V.PAN JESI AN 19/02/2022 18:00

18 PIERALISI V.PAN JESI AN – LUCKY WIND TREVI PG 26/02/2022 18:00

19 FGL PALL.C.FRANCO PI — PIERALISI V.PAN JESI AN 06/03/2022 17:30

20 PIERALISI V.PAN JESI AN — ENERGIA 4.0 – DE MITRI 12/03/2022 18:00

21 MARGUTTA CIVITALAD RM — PIERALISI V.PAN JESI AN 19/03/2022 18:00

22 PIERALISI V.PAN JESI AN — CONNETTI.IT CHIETI 26/03/2022 18:00