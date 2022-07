Serie B1: Benedetta Cecconi rimane uno dei pilastri della Pieralisi Jesi

"Al cuore non si comanda, sono molto felice di restare ancora, sono entusiasta del progetto della società: come sempre so che ci saranno tanti sacrifici da fare per avere tante soddisfazioni, sono pronta”. Parla da veterana del gruppo, quale in effetti è, Benedetta Cecconi resta il libero della Pieralisi Jesi, un pilastro del gruppo marchigiano.

"Personalmente sono pronta a dare il massimo alla squadra e alle compagne, con serietà e impegno. Per fortuna non manca poi così tanto per ricominciare, fra meno di un mese torneremo ad allenarci insieme. Sarà importante imparare le une dalle altre, per fare gruppo e aiutarci a vicenda. Sarà una rosa più mista dal punto di vista anagrafico, dovremo essere unite”. Sono stati pubblicati i nuovi gironi della B1, la Pieralisi è stata inserita in quello D dove c'è la novità delle squadre di Emilia Romagna al posto di quelle toscane e laziali.

"Sono contenta di cambiare e spostarci più verso nord, le trasferte sono più agevoli anche se leggo i nomi di squadre che si stanno attrezzando per un campionato di vertice: noi saremo sempre pronte a lottare con chiunque. Speriamo poi di vedere tanti sostenitori al palasport e di divertici assieme".