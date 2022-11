B1: battuta d’arresto per la Pieralisi Jesi che viene dominata dalla Lucky Wind Trevi

La splendida vittoria di una settimana fa contro Cesena è già un lontano ricordo. La Pieralisi Jesi è tornata a leccarsi le ferite dopo una pessima trasferta in terra umbra. Al PalaGallinella la Lucky Wind Trevi si impone 3-0 con parziali eloquenti, fatta eccezione per il secondo che poteva rimettere in discussione il match. La partita inizia subito in salita per la Pieralisi Pan che nel primo set è costretta ad inseguire sempre le padrone di casa che servono ed attaccano meglio (8-4 e 16-9). Il parziale non è mai in discussione (21-13) e la Lucky Wind chiude rapidamente.

Nel secondo, arriva la reazione jesina (6-8) anche se Trevi non resta a guardare: muro e attacco diventano più efficaci (16-11). Coach Sabbatini chiude il suo secondo time-out sul 19-12, Paolucci e compagne recuperano (20-17) e, con un muro di Peretti, arrivano quasi al pareggio (22-21). A Castellucci che torna ad allungare (23-21) risponde Spicocchi con una fast (23-22). Trevi ha poi il guizzo vincente che la proietta sullo 2-0. La Pieralisi Pan vuole restare in partita (7-7) e non vuole perdere terreno (15-12).

Crescono però gli errori in ricezione (5) ed in attacco (6) e la Lucky Wind allunga (19-13). Sul 24-15 c'è l'ultima resistenza jesina ma i giochi sono fatti. I punti in classifica delle marchigiane rimangono 3, in attesa del prossimo turno di campionato, l’incontro casalingo contro la Mosaico Ravenna. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-PIERALISI JESI 3-0 (25-16, 25-22, 25-17)

TREVI: Capezzali 10, Canuti 14, Fiorini 9, Formenti, Tiberi 3, Giordano 3, Lillacci (L1), Casareale n.e., Castellucci 10, Ba n.e., Della Giovanpaola n.e., Porcu n.e., Coresi (L2). All. Ricci

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 6, Pirro 7, Pepa n.e., Paolucci 11, Peretti 3, Angeloni n.e., Usberti n.e., Cusma 5, Milletti 6, Marcelloni n.e. All. Sabbatini