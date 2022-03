Aria di derby: la Sabini Castelferretti affronta Bontempi Netoip

Dopo il gratificante successo per 3-1 in casa del pericolante Bellaria, i ragazzi allenati da Corrado Giangiacomi e Marco Pigliapoco sono attesi da un incontro "di cartello". Sarà derby con l'Accademia del Volley Ancona targata Bontempi Casa Netoip, seconda in classifica ed imbattuta nel 2022. Prima sfida assoluta alla Piana dei Ronchi tra le due società nei campionati nazionali: infatti i dorici "sono nati" appena tre stagioni fa, frutto della fusione tra Ankon Volley e Vigor Volley Collemarino (con quest'ultima ci sono precedenti casalinghi in B2 tutti favorevoli ai castelfrettesi e risalenti alle stagioni 2000-2001 e 2009-2010).

ll pronostico ci è avverso ma il calore del pubblico castelfrettese caricherà sicuramente Capitan Giaccaglia e compagni, desiderosi di riscattare la netta sconfitta dell'andata risalente a un mese fa e di fare lo sgambetto ad un'autentica corazzata del girone G.