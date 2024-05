Andrea Pistola orgoglio di Montemarciano: per lui 11ª stagione marchigiana in Serie A

Confermato anche per la stagione 2024-2025 lo staff tecnico della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che sotto la guida del capoallenatore Andrea Pistola ha portato la squadra marchigiana alla conquista della prima qualificazione ai play-off scudetto nella storia della società.

Affiancheranno anche nella prossima stagione l’allenatore marchigiano: Domenico Petruzzelli vice allenatore, in A1 a Urbino, poi al Fenerbahçe Istanbul e quindi a Cuneo al fianco di Andrea Pistola, che lo ha voluto con sé anche a Vallefoglia; Giacomo Passeri terzo allenatore, alla Megabox sin dalla nascita della società, della quale ha vissuto in prima persona la scalata dalla serie B1 alla qualificazione ai play-off scudetto; Matteo Spadoni scoutman, uno dei giovanissimi dello staff, alla seconda stagione a Vallefoglia dopo l’esperienza di B1 nel maschile con la Montesi Pesaro; Alessandro Bracceschi preparatore atletico, tornato nelle sue Marche nel 2022 dopo 15 anni ad altissimo livello in Turchia con squadroni come Vakifbank e Fenerbahçe Istanbul.

Le Marche portano decisamente bene a Pistola, tecnico anconetano di nascita e montemarcianese di origine. Per lui si tratta infatti dell’undicesima stagione in questo territorio tra A1 e A2, una carriera impreziosita da tre Coppe Italia di A2, conquistate per l’appunto a Civitanova Marche e a Loreto. Le altre tappe regionali che lo hanno visto grande protagonista sono Urbino, Pesaro e Filottrano, a sottolineare il fatto che l’aria di casa fa decisamente bene.