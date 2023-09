Serie B maschile, altro positivo derby amichevole per la The Begin Ancona: Osimo giù in quattro set

Prosegue in maniera piuttosto positiva il precampionato della The Begin Volley Ancona. Anche il derby amichevole ha sorriso alla squadra biancorossa, che ha vinto 3-1 contro Osimo in un antipasto di ciò che accadrà nella prossima serie B.

Ferrini e compagni avranno ora a disposizione un'ultima prova prima di iniziare a far sul serio: il 7° Memorial Andrea Mecucci che si disputerà sabato 30 settembre alle ore 18 al al PalaSmargiassi di Civita Castellana contro la squadra di casa.

Il punto del coach

Il tecnico Dore Della Lunga giudica così la prestazione dei suoi: "Osimo ha dimostrato di essere un’ottima compagine, anche i risultati conseguiti lo scorso anno lo confermano. Un test molto utile per capire a che punto siamo in questo momento. Abbiamo vinto 3-1 e devo dire che in alcuni frangenti si son viste cose davvero buone. Abbiamo però avuto anche pesanti passaggi a vuoto. Il secondo set ad esempio, anche per merito di Osimo, non lo abbiamo giocato. Nel complesso, la nostra gara è stata buona, ma dobbiamo lavorare sugli stop prolungati con l’obiettivo di azzerarli. Abbiamo margini di crescita sia numerici, stando alle statistiche, che soprattutto in termini di attenzione. Le imprecisioni derivanti dalla bravura dell’avversario le accettiamo, quelle che dipendono da noi invece no. Possiamo fare meglio, insomma, ma è stato comunque un bel segnale".