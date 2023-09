Serie B maschile, la The Begin Volley si avvicina al campionato con ottime credenziali

Dopo una sconfitta onorevole a Fano contro una squadra di categoria superiore la The Begin Volley Ancona è tornata a fare la voce grossa, battendo in quattro set la Nova Volley Loreto in un derby che sarà uno dei motivi di interesse principale per la prossima stagione. La squadra biancorossa, potenzialmente una delle più accreditate al salto di categoria, si è resa protagonista fino a questo momento di un precampionato positivo e si avvicina alla serie B 2023/24 con ottime credenziali.

Il punto del coach

Tocca a Dore Della Lunga fare il punto della situazione. Partendo proprio dall'ultima esibizione: "Si è fatto probabilmente un passettino indietro rispetto a Fano. In parte era preventivabile perché, come ho già avuto modo di evidenziare, è generalmente più agevole affrontare una compagine di categoria superiore contro cui non si ha nulla da perdere. Nel primo set di Loreto siamo stati un po’ disordinati, poi ci siamo ripresi e lo abbiamo chiuso abbastanza bene ai vantaggi dopo un intenso confronto. Ci siamo quindi sciolti, abbiamo preso ritmo, seppur con qualche passaggio a vuoto, e siamo riusciti a prevalere contro una squadra della nostra categoria. Un test certamente positivo, ma bisogna migliorare".

Prossimo step ovviamente è farsi trovare pronti per l'inizio del campionato: "È rimasto poco – chiude l’allenatore biancorosso – C’è ancora da lavorare. Abbiamo in programma altre due amichevoli, una a Osimo mercoledì prossimo e l’altra a Civita Castellana sabato 30 settembre. Altre due gare “vere”, insomma, dopo quella di ieri sera a Loreto. Ora iniziamo a misurare concretamente la temperatura della nostra squadra. Test-match restanti e allenamenti serviranno per sistemare le cose che ci vengono peggio. Questo è il nostro obiettivo da qui all’avvio ufficiale della stagione".