La Bontempi Casa Netoip Ancona si gode il primato. Della Lunga: "A Loreto per proseguire nel percorso"

La Bontempi Casa Netoip Ancona si è resa protagonista di un avvio davvero importante nel campionato di B. Tre vittorie piene nelle prime tre partite hanno certificato il primato in classifica a punteggio pieno e soprattutto un'organizzazione di gioco e una maturità già raggiunta per buona parte. L'auspicio naturalmente è di proseguire su questa strada, pur essendo consapevoli che sarà fondamentale rimanere sempre sul pezzo per far durare più a lungo possibile questo magic moment.

L'ultima tappa è il match del PalaBrasili di Collemarino contro Civitanova, terminato con il punteggio di 3-1. Il coach Dore Della Lunga, uno che di pallavolo ad alti livelli se ne intende, torna sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Partiamo dal risultato, che è ottimo, indubbiamente. Ci alleniamo per provare a vincere ogni partita, dunque sono soddisfatto. Ho anche apprezzato la reazione dei ragazzi dopo essere andati un po’ in difficoltà nel secondo set e in buona parte del terzo, seppur aiutati dal buon turno in servizio di Ferrini. Si è verificato, purtroppo, ciò che temevo, ovvero che dopo la bella affermazione in trasferta nell’ostica palestra di Pesaro, contro una squadra ben organizzata e in un campo con pochi punti di riferimento, ci si cullasse sugli allori, pensando di poter conquistare i tre punti con il pilota automatico contro Civitanova. Ma nello sport, come sappiamo bene, non funziona così. Ci siamo complicati la vita da soli non giocando al meglio per buona parte del match. Poi, e di questo sono contento, siamo stati bravissimi a recuperarla e vincerla. Il finale, insomma, è stato ottimo. Mi piacerebbe che tutto sia eseguito con maggiore attenzione".

Non ci sarà tempo per godersi eccessivamente questo exploit. Tra pochi giorni si torna in campo fuori casa nel derby contro la Nova Volley Loreto, sconfitta 3-2 e con non poche recriminazione (era in vantaggio per 2-0) sul taraflex della Gs Pallavolo Sabini (Falconara). Una vera trasferta trappola, da affrontare al meglio della condizione psicofisica: "Proveremo a fare una buona settimana di allenamenti, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Andremo a Loreto per provare a vincere e proseguire questo percorso. Saremo in trasferta, dovremo fronteggiare difficoltà, ne siamo consapevoli, ma cercheremo comunque di fare il nostro gioco".

L'appuntamento è domenica 7 novembre alle ore 17.