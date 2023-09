Serie B maschile, la The Begin Volley guarda al campionato. Capitan Ferrini: "C'è entusiasmo e voglia di fare"

L’esordio in campionato si avvicina per la The Begin Volley Ancona. Lo start della stagione 2023/24 di serie B nazionale è fissato per sabato 7 ottobre quando la compagine dorica muoverà verso Macerata per sfidare la Paoloni. Sette giorni dopo, il sestetto guidato da coach Dore Della Lunga debutterà al PalaBrasili di Collemarino contro un’altra marchigiana: La Nef Re Salmone Osimo. Nel mezzo, due amichevoli: domani sera, mercoledì 27 settembre, a Osimo, e sabato 30 settembre a Civita Castellana.

«Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il campionato – le parole di capitan Federico Ferrini -. C’è tanto entusiasmo e altrettanta voglia di far bene e arrivare pronti al via, da parte di tutti. Le impressioni su questo gruppo sono molto buone. Il valore dei singoli è indiscusso e stiamo sudando giorno dopo giorno per diventare squadra. In palestra cerchiamo di migliorare la conoscenza reciproca e di costruire e consolidare l’intesa fra compagni vecchi e nuovi».

È iniziato il conto alla rovescia, dunque. «Personalmente, non vedo l’ora di iniziare. Sono carico – riferisce sempre il capitano The Begin Volley Ancona -. Le amichevoli di questi giorni rivestono un’importanza notevole perché ci consentono di “fotografare” la situazione così da individuare gli errori e apportare i necessari correttivi. Sia dal punto di vista tecnico che soprattutto mentale, aspetti fondamentali considerando il livello dei nostri avversari. Spero che venga tanta gente a darci sostegno, ne abbiamo bisogno».