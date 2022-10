Volley B maschile, passo falso della Bontempi Ancona all'esordio

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

Esordio con sconfitta per la Bontempi-The Begin Hotels Ancona che cade in casa, al PalaBrasili, contro la solida Arrè Formaggi Turi. 0-3 il risultato finale. La tensione gioca un brutto scherzo alla compagine biancorossa, che non riesce a trovare quasi mai fluidità ed è costretta a rincorrere continuamente l’avversario (a parte una parentesi nel terzo set), molto ben organizzato ed esperto.

Partono meglio i pugliesi che martellano con Matheus creando non poche difficoltà alla difesa dorica. Primo set guidato sempre dagli ospiti, bravi a respingere la reazione dei biancorossi sul finale. Il secondo “atto” scorre sulla falsariga del primo, con il sestetto guidato da coach Dore Della Lunga che fatica a prendere il ritmo e reagire, anche a causa di qualche errore di troppo, assolutamente normale al debutto stagionale.

Di tutt’altra fattura il terzo set, con l’Accademia Volley che ritrova compattezza in difesa e, di conseguenza, efficacia in attacco, riducendo al massimo imprecisioni e incomprensioni. Da segnalare il prezioso apporto di Tomassetti in battuta che consente ai suoi di allungare, coadiuvato dal solito Santini, un fattore in questa categoria. Turi ovviamente non ci sta e si riporta sotto. Si lotta punto a punto fino alle battute finali quando l’Arrè Formaggi trova l’allungo vincente per chiudere sul 25-22 con l’errore di Durazzi in battuta.

È solo l’inizio, ci sarà tempo per riscattarsi. Reagire, questa è la parola d’ordine. Forza ragazzi!

BONTEMPI-THE BEGIN HOTELS ANCONA – ARRE’ FORMAGGI TURI: 0-3 (22-25, 17-25, 22-25)

BONTEMPI-THE BEGIN HOTELS ANCONA: Rosa, Sabbatini, Larizza (1), Giombini, Silvestrelli (1), Albanesi, Gasparroni (8), Marconi (8), Schiavoni, Durazzi (3), Tomassetti (3), Magini (5), Bugari, Santini (16). All. Della Lunga, Monti.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Matheus (19), Portoghese, Taccone, Dammacco, Atene, Sciò (11), Furio (8), Cassano, Primavera, Ventrella, Ruggiero (9), Manginelli (2), Di Masi, Incampo (10). All. Castellaneta.