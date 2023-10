Serie B maschile, la The Begin Volley Ancona in bianco nel test Civita Castellana

Termina con una sconfitta, anche se al termine di una partita a tratti ben giocata, il precampionato della The Begin Volley Ancona. Civita Castellana, squadra che nella scorsa stagione era stata promossa in serie A3 ma che ha dovuto rinunciare per problemi economici, è riuscita ad avere la meglio, nel 7° Memorial Andrea Mecucci, per 3-1 sulla formazione biancorossa, che ha vinto il primo set per poi cedere alla distanza negli altri tre, anche se l'ultimo a dir la verità è stato piuttosto combattuto (25-23).

Ferrini e compagni trascorreranno una domenica di completo relax prima di intraprendere una vera e propria full immersion a partire da domani: alle liste c'è l'esordio in campionato tra soli sei giorni, la trasferta di Macerata contro la Paoloni. Ora si comincia veramente a far sul serio e gli anconetani dovranno subito dimostrare all'altezza del ruolo di favorita che è stato loro ritagliato addosso.

Il commento del coach

Tocca come oramai di consueto a Dore Della Lunga esprimersi nel post gara: "Abbiamo giocato bene i primi due set, perfetto l’approccio alla gara nonostante il viaggio e il palazzetto nuovo – dice il coach dei biancorossi -. Il terzo set è stato interpretato meglio da Civita Castellana, poi nel quarto siamo rientrati ottimamente in partita. Un allenamento assolutamente positivo, mi è piaciuto. C’è stata qualche piccola sbavatura, alcune cose potevamo farle meglio, ma la mia sensazione è che quest’ultima amichevole ci tornerà utile. È stata una gara vera, anche in termini agonistici, contro una squadra forte che ha schierato diversi giocatori di categoria superiore, con molta esperienza. Il nostro atteggiamento è stato ottimo. Tecnicamente, forse, abbiamo lasciato qualcosa per strada e i nostri avversari ci hanno punito. Con un po’ più di continuità, probabilmente, potevamo giocarci la vittoria".