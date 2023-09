Serie B maschile, la The Begin Hotels Ancona perde a Fano ma senza sfigurare

Bontempi C. Ancona

Squadra Bontempi C. Ancona

Prosegue la preparazione della The Begin Hotels Ancona. Ieri sera, l’allenamento congiunto a Fano contro la Smartsystem Virtus Volley, compagine di categoria superiore costruita per lottare ai vertici del campionato. «La partita si è chiusa 3-0 per loro ma abbiamo disputato una buona gara», le parole di coach Dore Della Lunga.

«Il divario è stato evidente, com’era lecito attendersi – racconta l’allenatore dorico -. La Virtus Fano è un’ottima squadra, allestita con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista in una serie superiore alla nostra. La sconfitta, quindi, ci sta, ma ho apprezzato molto l’atteggiamento dei ragazzi. Abbiamo fatto buone cose, anche dal punto di vista tecnico. Ho ribadito che affrontare queste gare, tanto più in amichevole, è relativamente facile perché c’è pochissimo da perdere e tanto da guadagnare, oltre all’opportunità di mettersi in mostra. A prescindere da questo, i ragazzi hanno disputato una bella gara, probabilmente la migliore espressione di pallavolo vista fino a oggi fra allenamenti e amichevoli».

Si continua, intanto, a lavorare. «Adesso – specifica sempre coach Della Lunga -, è nostro compito preservare quanto di buono fatto anche quando ci confronteremo con squadre del nostro livello, dove le motivazioni e la pressione saranno differenti. Questo atteggiamento va replicato ovunque, in allenamento, in amichevole e poi, naturalmente, in campionato. Ripartiamo, insomma, dalla concentrazione che abbiamo messo a Fano».