Serie B maschile, arriva il tempo del primo allenamento congiunto per la The Begin Volley Ancona

La The Begin Volley Ancona inizia ad “assaggiare” il campo. Primo allenamento congiunto, ieri sera al PalaBrasili, contro la Sabini Castelferretti. Per la cronaca, che in questi casi conta pochissimo, la gara è terminata in parità (2 set a 2), ma non è quello che interessa a coach Dore Della Lunga, molto più concentrato, come è giusto che sia, sugli aspetti fisici e tecnici.

«Sapevamo di non poter essere pronti, belli e fluidi – osserva l’allenatore dorico -. Fondamentali tutti da rivedere, praticamente: non siamo andati bene in battuta, né a muro, in difesa, in attacco e in ricezione. Ma ci sta, è assolutamente normale. Abbiamo fatto appena sei allenamenti di tecnica da inizio anno con una squadra che ha diversi volti nuovi. C’è tantissimo margine di miglioramento e abbiamo ancora molto lavoro da fare».

In questo periodo, i carichi della preparazione si fanno sentire. «I ragazzi non sono tutti allo stesso livello atletico, c’è chi ha lavorato di più in estate e chi meno – evidenzia coach Della Lunga -. Questi test amichevoli servono proprio per visualizzare il punto in cui si è in modo da impostare gli allenamenti di conseguenza. Il nostro obiettivo, ora, è quello di crescere dal punto di vista tecnico, fisico e di fluidità. Sia individualmente che di squadra. Ci sono meccanismi ancora da oliare e i ragazzi devono imparare a conoscersi».