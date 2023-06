Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona mette a segno un gran colpo: Giacomo Giorgini è suo

Bontempi C. Ancona

Squadra Bontempi C. Ancona

Continuano i colpi di mercato dell’Accademia Volley Ancona. Dopo le riconferme di Giombini, Durazzi, Gasparroni, Tomassetti e l’arrivo di Ferraro e Pulita, la società dorica mette sotto contratto il libero Giacomo Giorgini. Classe 2002, è fra i prospetti marchigiani più interessanti e ha già vestito la maglia biancorossa.

Così lo presenta il direttore sportivo, Roberto “Bebi” Leonardi. «Giorgini è di scuola falconarese – riferisce il DS – è stato già con noi, prima di entrare a far parte delle giovanili della Lube. Lo scorso anno era in serie A2 con Grottazzolina».

«Sono stato molto contento della chiamata di Ancona considerate anche le ambizioni della società e gli obiettivi di crescita esplicitati – le parole di Giorgini -. Sono sicuro che questa avventura mi possa dare grandi stimoli. Non vedo l’ora di tornare in palestra e lavorare con il coach Dore Della Lunga, di cui mi parlano tutti molto bene. Questa stagione spero di migliorare tantissimo, tenuto conto che il mio allenatore dal punto di vista della ricezione e della difesa è uno dei migliori e mi potrà insegnare tanto. L’obbiettivo di squadra mi sembra chiaro: vincere. E non ci tireremo indietro».