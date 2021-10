Bontempi Casa Netoip Ancona, buona la prima

Bontempi C. Ancona

Esordio convincente per il sestetto di coach Dore Della Lunga contro la Romagna Banca Bellaria. 3-0 il punteggio finale per i nostri ragazzi. 13 punti per Federico Ferrini. Bravi!

Il RACCONTO DELLA GARA - Buon avvio di campionato per la Bontempi Casa Netoip Ancona. Al PalaBrasili di Collemarino, gli uomini di mister Della Lunga battono 3 a 0 la Romagna Banca Bellaria. Gara che i dorici hanno ben interpretato, giocando con continuità e riducendo al minimo gli errori.

Parte forte la squadra dorica nel primo set, grazie a una battuta molto incisiva che mette in difficoltà gli avversari, obbligandoli a ricezioni “sporche” che ne condizionano schemi e fluidità d’attacco. Più equilibrato e combattuto il secondo set, che la Bontempi Casa Netoip riesce con determinazione e grinta a fare proprio. Sul 2 a 0, con l’inerzia in mano, i ragazzi dell’Accademia Volley Ancona spingono sull’acceleratore, consapevoli di poter ottenere il primo successo in campionato. E così è. Risultato finale: 3-0.



IL TABELLINO

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA - ROMAGNA BANCA BELLARIA 3-0 (25-14, 25-18, 25-14)

Bontempi Casa Netoip Ancona: Rosa (7), Sabbatini , Larizza (2), Giombini, Sabbatini, Gasparroni, Marconi, Ujkaj (3), Terranova (9), Ferrini (13), Magini, Santini (10). All. Dore Della Lunga

Romagna Banca Bellaria: Ciandrini, Virgili (5), Sampaoli (2), Sormanni, Cucchi, Mazza, Evangelisti (9), Morelli, Frascio (5), Mussari, Pedrotti (1), Franceschini, Tosi Brandi (7), Diaz. All. Andrea Fortunati

Arbitri: Natalini, Mochi