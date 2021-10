Alessandro Della Balda è il nuovo allenatore e direttore tecnico della Consolini Volley

Alessandro Della Balda è il nuovo direttore tecnico della Nuova Consolini Volley Maschile.

Alessandro si occuperà dell’organizzazione e della gestione di tutte le squadre giovanili prestando la massima attenzione alla crescita sotto ogni punto di vista di tutti i ragazzi del settore giovanile dal più’ piccolo al più’ grande e coordinerà e controllerà il lavoro di tutti gli allenatori che lo assisteranno e lo affiancheranno negli allenamenti delle varie squadre e gruppi giovanili.

Alessandro ricoprirà inoltre il ruolo di allenatore della squadra che parteciperà per la prima volta al campionato nazionale di serie B, mettendo a disposizione della società e dei giocatori tutta la sua esperienza maturata in tanti anni di attività nei campi di pallavolo e tutte le sue qualità, capacità e conoscenze gestionali, tecniche, tattiche e fisiche.

La società ha individuato in Alessandro la persona giusta per poter proseguire nella strada pallavolistica tracciata con ottimi risultati la stagione scorsa ed è certa di aver fatto la scelta giusta per la crescita tecnica, tattica e fisica di tutti i ns. atleti, sia individuale che di squadra, ritenendo Alessandro un allenatore professionale, esperto, estremamente preparato e stimato nel modo della pallavolo.

La società come è sua abitudine fare con tutti gli allenatori, si mette a disposizione di Alessandro per collaborare al meglio e gli augura di svolgere al meglio il proprio lavoro.