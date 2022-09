L'Accademia prosegue la preparazione, coach Della Lunga: "Ragazzi propositivi"

Si continua a sudare al PalaBrasili. Il preparatore atletico Michele Palloni è l’assoluto protagonista di questa prima fase di allenamenti dei biancorossi in vista dello start di campionato di serie B, girone E. Avvio di stagione in programma sabato 8 ottobre in casa, nella “tana” di Collemarino, contro Arrè Formaggi Turi (Bari). L’esordio in trasferta, sette giorni dopo, è previsto in Puglia, a Molfetta, contro l’Indeco.

"La preparazione procede bene – dice coach Dore Della Lunga -. I ragazzi sono tutti integri ed è ciò che conta in questo momento, considerando l’intenso lavoro muscolare che stiamo effettuando. Per adesso non abbiamo riscontrato particolari problemi. Ancora si è giocato poco con la palla, ho ricevuto pertanto indicazioni limitate, ma sono soddisfatto perché la squadra è propositiva e attiva. Segue con attenzione il preparatore, questo è molto importante. La prossima settimana inizieremo con la parte tecnica. Ci sono diversi giocatori nuovi, dobbiamo esser bravi a trasmettere loro la nostra filosofia, portandoli al livello di quelli che erano con noi anche la scorsa stagione. E mi riferisco principalmente all’approccio mentale".

"Le aspettative di questa stagione potremo coglierle strada facendo – il concetto espresso nella prima seduta d’allenamento da coach Della Lunga -. Il nostro obiettivo è innanzitutto quello di venire in palestra per provare a mettere un mattoncino rispetto al giorno prima. Dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare, cercando di uscire dagli allenamenti, ogni volta, con qualcosa in più. Così si aumenta il livello di gioco e si ottengono le vittorie".

A sua disposizione, lo schiacciatore Antonio Schiavoni, l’opposto Lorenzo Silvestrelli, il libero Lorenzo Bugari, il centrale Leonardo Sabbatini, il libero Alessandro Giombini, l’alzatore Tommaso Larizza, l’opposto Marco Santini, il centrale Samuele Gasparroni, lo schiacciatore Lorenzo Marconi, il centrale Davide Rosa, il palleggiatore Matteo Albanesi, lo schiacciatore Enrico Tomassetti, lo schiacciatore Marco Magini, il centrale Andrea Durazzi.