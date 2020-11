Volley: Renato Nutricato torna in squadra come secondo del Cus Ancona

Renato Nutricato torna al Cus Ancona come secondo allenatore di volley femminile. L'ex giocatore di pallavolo in serie B ai tempi del Collemarino, dopo una esperienza fatta nel 2013 come allenatore della prima squadra, è tornato a coadiuvare il lavoro dell'allenatore Stefano Baldoni. Una scelta di cuore, come sottolinea il diretto interessato: «Sono contento di essere tornato al Cus Ancona - spiega il mister - squadra che ho già allenato in prima divisione. Essere tornati in questa società significa essere rientrati in una grande famiglia che ho già avuto modo di conoscere. Lavorare assieme a Stefano Baldoni è motivo di grande soddisfazione a livello personale anche per il fatto che abbiamo a disposizione un ottima squadra».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la preparazione della prima amichevole con la Bftm Camerano, c'è stata subito la sospensione dell’intera attività legata alla diffusione del Covid-19: «La situazione non è semplice, la curva dei contagi è in continua evoluzione. Per quello che riguarda l’aspetto sportivo dopo la preparazione abbiamo fatto in tempo a disputare l’amichevole di Camerano che l’attività è stata sospesa. Per quel poco che abbiamo visto questa è una squadra di qualità che può davvero ambire a qualcosa di veramente importante. Con la sospensione dell’attività allenamenti compresi cerchiamo ogni giorno sia io che Stefano di rimanere in contatto con queste ragazze. Abbiamo fatto anche delle sedute di allenamento on line è chiaro che non è la stessa cosa che stare in palestra». Dunque un futuro complesso da prevedere: «Difficile fare previsioni difronte ad una pandemia come è quella che stiamo vivendo. Per quello che siamo riusciti a capire l’intenzione è di riprendere l’attività nel mese di gennaio ma tutto ovviamente dipenderà dalla curva dei contagi. Le ragazze cosi come noi dello staff tecnico non vedono l’ora di tornare in campo cosa che sarà possibile solo se ci saranno tutte le condizioni di sicurezza per riprendere a parlare di sport»