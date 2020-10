Volley, per il Cus Ancona ottimo test con Camerano

ANCONA - Il risultato non conta ma l’amichevole disputata dal Cus Ancona volley femminile ha dato dei riscontri positivi come conferma il tecnico Stefano Baldoni.

«Dopo il periodo di preparazione passato in palestra abbiamo disputato questa amichevole sul campo della BFTM Camerano squadra che milita nel campionato di prima divisione. Un test per noi molto importante peraltro organizzato in massima sicurezza nel rispetto delle procedure FIPAV circa il contenimento del Covid-19. Al di là del risultato con la partita finita 3 a 1 per il Cus ho percepito ottimi segnali tecnici ma sopratutto siamo andati in campo con la giusta grinta». Un'amichevole positiva anche per la più giovane del gruppo Camilla Molinari Classe 2003 con ottima performance a muro (+4). Da segnalare anche la prova offerta da Valentina Lucchetti con15 punti effettuati. Buona la battuta cosi come la ricezione ma anche la distribuzione del gioco con la cabina di regia affidata a Chiara Cirilli e Valentina Talarico .