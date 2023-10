Torna la grande pallavolo a Jesi, tutto esaurito per la Volley Cup: trionfa Civitanova, Ivan Zaytsev mvp

JESI - Successo di pubblico per il ritorno del grande volley a Jesi. In un PalaTriccoli con il pubblico delle grandi occasioni la Cucine Lube Civitanova di Chicco Blengini chiude il weekend con la seconda impresa in due giorni e si aggiudica la Jesi Volley Cup. Decisivo il successo contro la Rana Verona di Radostin Stoytchev in quattro set (18-25, 25-21, 25-23, 25-22) grazie a una bella rimonta, frutto di una prestazione ancor più solida rispetto alla performance della semifinale vinta 3-1 contro i greci dell’Olympiakos Piraeus. Un tifo più che sorprendente per un torneo amichevole con gli spalti tutti per i biancorossi. Alex Nikolov chiude da top scorer del match con 20 sigilli, Ivan Zaytsev si prende il premio come MVP della manifestazione organizzata dalla Jesi Volley & Sport. Sul gradino più basso del podio sale l’Allianz Milano, vittoriosa in tre set nella finalina delle 15 con l’Olympiakos Piraeus.

La Lube stecca l’avvio (3-8) e soffre il dinamismo degli scaligeri (6-13), ma cerca di risalire con le giocate di Nikolov e il servizio di Lagumdzija (9-14). C’è spazio anche per Bisotto e Motzo. I veneti accelerano (11-18). In campo di nuovo con la formazione iniziale, Civitanova reagisce (16-20), ma la volata è tutta per Verona (18-25), che attacca con l’89% di positività. Sei punti per Nikolov (75%) da una parte e altrettanti per Esmaeilnezhad (100%) tra i rivali. Tutta un’altra Lube nel secondo set per determinazione e qualità delle giocate (8-1). Verona si rianima con il servizio e un muro attento (11-7), ma il buon timing di Nikolov e l’astuzia di Lagumdzija valgono il +7 Lube (17-10). Alla distanza il team veneto riprende fiducia negli scambi lunghi e accorcia a muro fino al 21-18. Civitanova riaccende l’interruttore e chiude con il mani out di Nikolov (25-21). Decisivi i 7 punti di Nikolov con 78% e i 6 di Lagumdzija con 67%.

Nel terzo Verona a parte meglio portandosi sul +4 dopo l’invenzione di Spirito (6-10). Da applausi la reazione della Lube per il sorpasso con Chinenyeze al servizio, Diamantini a muro e lo Zar ad attaccare (14-13). Motzo entra al servizio e si toglie lo sfizio del primo ace in un torneo con la maglia biancorossa (18-17). Tutti gli attaccanti cucinieri partecipano al forcing che porta al +3 targato Nikolov (22-19), ma gli uomini di Stoytchev trovano un filotto di tre punti aiutandosi con battute ficcanti (22-22). Blengini getta nella mischia Bottolo che va a punto per il 24-23, poi Diamantini chiude a muro il set (25-23), nel quale i marchigiani si fanno preferire a muro (4 contro i 3 dei veneti) ed al servizio (due aces a zero).

Nel quarto atto l’approccio della Lube è arrembante (9-3) come nel secondo set. Biancorossi con Bottolo e Nikolov laterali, tra gli scaligeri Zingel cerca di mettere ordine (10-8). Si procede a strappi (12-8). Sul 17-14 Stoytchev chiama i suoi a rapporto. Si lotta su ogni pallone ed i dettagli fanno la differenza, come in occasione del primo tempo targato Chinenyeze (19-16). Verona non molla e riacciuffa il pareggio con due attacchi intervallati da un muro (19-19). Tra i biancorossi in campo si mettono in mostra anche Larizza e Zaytsev. Civitanova trova il doppio vantaggio con un’intuizione di De Cecco (24-22) e vince il torneo sull’errore di Zingel (25-22), per un successo di buon auspicio in vista dell’imminente debutto in SuperLega.