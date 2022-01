Veroli, il difensore anconetano del Pescara conteso da Juventus e Roma

Tutti pazzi per Davide Veroli. Il difensore anconetano, classe 2003, titolare nel Pescara di Gaetano Auteri è finito nella lista di due top club italiani. Si tratta della Juventus e della Roma che, non solo lo starebbero seguendo da tempo, ma vorrebbero accaparrarselo il prima possibile per il presente e per il futuro. Tra i migliori under della categoria, nell’ultimo Ancona-Pescara del 22/12 (terminato 1-1) ha ben figurato andando anche vicino alla rete.

Su Veroli, che ha mosso i primissimi passi da calciatore nell’Angelini prima di passare all’Ancona prima e alla Vigor Senigallia poi, si sarebbero fatte avanti anche Parma e Sampdoria arricchendo la flotta di club interessati.