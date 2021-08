Pallanuoto femminile A1, c’è aria di rivoluzione nella Vela Ancona

Partenze e arrivi alla Vela Nuoto Ancona del confermato coach Milko Pace. Stanno infatti salutando la squadra anconetana quattro giocatrici: l'attaccante russa Liza Ivanova, approdata a Verona, la pescarese Francesca Colletta, a Trieste, l'anconetana Valeria De Matteis, che sospende l'attività per l'Erasmus, nonché la bomber dorica Elena Altamura, in uscita e anche lei in trattativa con il Verona. Quattro giocatrici importanti lasciano dunque il setterosa anconetano, ma ce ne sono altre pronte o quasi a indossare la calottina della Vela Ancona.

Del momento ne parla il coach anconetano, Milko Pace: «Stiamo cercando di sostituire le ragazze che se ne vanno, si tratta di quattro perdite molto importanti, soprattutto Elena Altamura che ha fatto tutto il percorso con noi e che è nel giro della nazionale. Per quanto riguarda Elena a malincuore la nostra società ha deciso di liberare l'atleta. Sul fronte arrivi ci sono trattative in corso, che sono ancora e parecchio in alto mare. Speriamo in settimana di chiudere l'accordo con una straniera. In base a questo ci saranno altre valutazioni che faremo al più presto. Sicuramente l'obiettivo è di prendere due ragazze. Le altre due che completeranno la rosa saranno ragazze che conosciamo bene e che provengono dal nostro settore giovanile».