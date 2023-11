Pallanuoto serie A2 maschile, Barbato Vela Ancona in acqua sabato contro l’Arechi

ANCONA - Quinta di campionato di serie A2 maschile girone sud e Barbato Vela Ancona attesa dal confronto in casa, sabato alle 15.30 alla piscina del Passetto, con l’Arechi Salerno. I dorici hanno un inatteso compito, stavolta, e cioè quello di difendere il primo posto in classifica maturato dopo quattro vittorie in altrettante gare e dopo il pareggio di sabato scorso tra Crotone e Canottieri Napoli, le due attese big del girone, che ora inseguono la Vela a due lunghezze.

Il calendario forse ha leggermente favorito la squadra anconetana che è partita a mille nonostante alcune assenze che poi coach Risso man mano ha recuperato e ritrovato nelle ultime prove. Anche sabato scorso a Napoli contro l’Ischia la Vela ha ribadito le proprie qualità: difesa e ritmo, le stesse armi con cui sabato al Passetto cercherà di mettere in crisi il roccioso Arechi: «Alla Scandone sabato scorso per la seconda volta in trasferta abbiamo comandato il gioco – spiega coach Marco Risso –, soffrendo poi brutte pause che hanno permesso agli avversari di rientrare in partita. Così l’ultimo tempo diventa una battaglia di episodi e come ad Anzio anche a Napoli siamo stati bravi a rivolgere gli episodi a nostro favore. Ma dopo che facciamo tanta fatica per impostare la partita secondo la nostra idea di pallanuoto, a causa di pause di tre o quattro minuti rischiamo di buttare tutto e non può andarci sempre bene. Però siamo stati bravi, ci alleniamo sempre con molta dedizione, con impegno e questo si riporta al sabato in partita. Sabato contro l’Arechi mi aspetto una partita molto complicata, contro una squadra che finora non ha avuto un calendario agevole. Intanto dovrò capire come la squadra gestisce l’euforia, se con responsabilità e consapevolezza oppure con uno status infantile perché siamo bravini. Dobbiamo cavalcare il momento e finire l’anno il meglio possibile, i primi bilanci li faremo prima di Natale, dopo le prossime tre partite».