Trofeo Settecolli in archivio, i risultati degli atleti anconetani

Si è concluso a Roma il Trofeo Settecolli Frecciarossa open, promosso dalla Federnuoto nazionale a Campionato Italiano assoluto in vasca da 50 metri. I cinque portacolori della Vela Nuoto Ancona, Emanuel Turchi, Eugenio Vecchietti, Veronica Montanari, Linda Belfiori e Arianna Ferri sono tornati a casa ieri, insieme ai tecnici Sandro Paolinelli e Mattia Baldella. Confortanti soprattutto sulle distanze brevi. Risultati che confermano quello che c'era da aspettarsi: dopo il lockdown e la ripresa, il top della forma è ancora lontano, soprattutto nel confronto con altri nuotatori, che per diverse ragioni hanno potuto allenarsi di più o meglio.

Emanuel Turchi è giunto quattordicesimo sui 50 dorso (26"23), decimo sui 100 dorso (55"98) e nono sui 200 dorso (2'01"32); Eugenio Vecchietti ventunesimo sui 50 farfalla (24"71) e venticinquesimo sui 100 farfalla (55"50), Veronica Montanari nona sui 50 dorso (29"61), quattordicesima sui 100 dorso (1'03"60) e ventesima sui 200 dorso (2'19"45), Linda Belfiori trentatreesima sui 200 dorso (2'28"08), Arianna Ferri ventinovesima sui 50 dorso (30"46) ma con il nuovo record regionale categoria Ragazzi. Un bilancio in linea con le aspettative, insomma, come conferma l'head coach della squadra che riunisce i nuotatori di Ancona, Chiaravalle e Osimo, Sandro Paolinelli: «Si è sentita tanto la mancanza di lavoro a monte - spiega Sandro Paolinelli -. Archiviamo questa parte di stagione, nella speranza che quella che sta per iniziare sia migliore».