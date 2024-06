Sul ring la sfida per il titolo del Mediterraneo fra Charlemagne Metonyekpon e Marco Filippi

CASTELFIDARDO – Lo Stadio comunale Galileo Mancini di Castelfidardo ospiterà domenica 9 giugno la sfida per il titolo Mediterraneo WBC dei superleggeri, attualmente vacante, fra Charlemagne Metonyekpon e Marco Filippi. Il ring sarà collocato a ridosso delle tribune dello stadio, un centinaio di posti a sedere riservati sul parterre, servizi di ristoro, una splendida location capace di contenere oltre un migliaio di spettatori, questo sarà il luogo dove verrà assegnato il Titolo del Mediterraneo dei pesi superleggeri, sotto la prestigiosa sigla World Boxing Council. L’evento è organizzato dalla Boxing Club Castelfidardo e dalla A&B events-Team Magnesi.

Protagonista della serata sarà il beniamino di casa Charlemagne Metonyekpon meglio conosciuto come Charly, 28 anni, fidardense, campione italiano 2022 e 2023, che incrocerà i guantoni sulla distanza delle dieci riprese, contro l’altro aspirante alla corona europea Marco Filippi, 22 anni, di Roma. Charly vanta un record di 14 vittorie ed una sconfitta subìta con decisione non unanime in Francia, mentre Filippi risulta ancora imbattuto con nove match all’attivo. Una sfida molto importante per entrambi gli atleti che consentirebbe al vincitore del match di accedere alla competizione per il più prestigioso titolo europeo. “Siamo pronti per il match, Charly si è allenato ed è in ottima forma – ha dichiarato il maestro Andrea Gabbanelli della BC Castelfidardo - non sottovalutiamo l’ottimo avversario che pur essendo meno esperto del nostro Charly può contare sulla sua esuberanza giovanile e voglia di vincere. Ce la matteremo tutta per conquistare il titolo ed appagare i numerosi tifosi che interverranno per sostenere il nostro campione”. Il match clou sarà preceduto da dieci combattimenti dilettantistici con i migliori atleti élite della società Boxing Club Castelfidardo allenati dai maestri Andrea Gabbanelli e Daniele Marra che sfideranno i loro pari peso provenienti da palestre di fuori regione. Il costo dei biglietti che potranno essere acquistati in prevendita presso la palestra BCC o direttamente allo stadio sarà di 20 euro per la gradinata e 40 per il parterre.