Passaggio della Tirreno Adriatico ad Ancona: come cambia la viabilità

ANCONA - Sabato 12 Settembre 2020 avrà luogo la 6° tappa Castelfidardo - Senigallia della 55° Tirreno Adriatico, manifestazione ciclistica agonistica internazionale con transito dei concorrenti e della numerosa carovana nel territorio dorico, orientativamente tra le ore 12.30 e le ore 13.00.

Il passaggio sul territorio comunale avverrà nel seguente percorso: S.da Provinciale n. 1 Massignano – Poggio – Rotatoria Portonovo, Bivio per Montacuto, Via del Castellano, Via Tavernelle, Via Ranieri, Via Pirandello, Via Montale,rotatoria Via Montagnola contromano, Via Montagnola, Via di Pontelungo (loc. Pinocchio) Via Madonnetta, S.da Provinciale n. 6 per Sappanico, Sappanico,, S.da Provinciale per Montesicuro n. 6, loc. Monte degli Elci, Gallignano, bivio S.ta Maria delle Grazie, loc. S.ta M. delle Grazie – San Luigi di Gallignano, uscita territorio comunale direzione Agugliano.

