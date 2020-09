Il tennis torna protagonista ad Ancona con Confartigianato: «E' solo l'inizio»

Il Tennis è tornato protagonista ad Ancona, grazie ai Campionati Italiani femminili di Seconda Categoria, che sono stati ospitati dal 7 al 13 Settembre sui campi del Tennis Club Ancona. Un successo cui ha contribuito anche Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, grazie a un sostegno economico di 25 mila euro per il rifacimento dei campi e il rilancio complessivo delle strutture di Pietralacroce.

«Parliamo di un punto di riferimento, per il Tennis marchigiano in generale e Anconetano in particolare - dichiara il Segretario Generale Marco Pierpaoli - siamo felici di aver dato un aiuto concreto a questa realtà. Mi piace sottolineare che il vero successo di quest'operazione viene da un metodo "inclusivo" che ha portato al risultato: c'è stata una forte e fattiva collaborazione tra Confartigianato, Istituzioni e imprese. Ringrazio pubblicamente l'Assessore allo Sport di Ancona Andrea Guidotti e Paolo Mazzarini, Presidente Tennis Club Ancona, per aver sostenuto e coordinato questo sforzo comune». «Lo sport rappresenta in concreto lo spirito di Confartigianato - conferma il Presidente di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino Graziano Sabbatini - è un veicolo di aggregazione, capace di tenere unita una comunità, oltre a trasmettere nelle nuove generazioni i valori di impegno, sacrificio e successo. Da ultimo, ma non per importanza, lo sport rappresenta per Confartigianato un volano economico, per i nostri associati e non solo. Una partita che vogliamo vincere insieme».

«Il Bilancio dei Campionati Italiani femminili è assolutamente positivo - ammette il Presidente Mazzarini - era il primo evento a livello Nazionale che il Circolo di Pietralacroce ospitava dopo tanti anni, con la rinnovata gestione del Tennis Club Ancona, senza contare l'incognita e le difficoltà oganizzative portate dal Covid. C'era un pochino di apprensione, ma la partita è vinta. Quasi duecento atlete, tanti spettatori, tempo sempre bello: è la dimostrazione che Ancona aveva voglia di grande tennis e che siamo pronti a nuove sfide. Questo grazie al sostegno degli sponsor e in particolare di Confartigianato, che ci ha affiancato col suo staff in tutto, anche a livello organizzativo e burocratico. Un doppio vincente, insomma, da riproporre presto».