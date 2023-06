Adrenalina, coraggio e passione in pista. Lo storico team anconetano di motocross si racconta

ANCONA- Adrenalina, emozioni e salti mozzafiato di 3-4 metri in altezza e fino a 35 metri in lunghezza. Forse non tutti lo sanno, ma anche ad Ancona c’è un team di motocross: il Bad Racing Mx Team. Nato più di 20 anni fa, è l’unico presente nel capoluogo dorico. Conta oltre 60 soci tra atleti agonisti, non agonisti e appassionati. A scendere in pista una decina di piloti, tra questi ci sono anche ragazzi di 13 e 14 anni e due ragazze quindicenni. «La presenza femminile in questo sport è una cosa piuttosto insolita, quindi mi reputo fortunato- afferma Andrea Urbani, coordinatore del Bad Racing MX Team-. Tra l’altro queste due ragazze sono molto brave e spesso conquistano il podio. Facciamo gare a circuiti soprattutto nelle Marche e copriamo tutte le categorie: femminile, amatore, over 30, over 40 e over 50. Manca solo il minicross in quanto il ragazzino che lo faceva quest’anno è passato di categoria. Inoltre, all’interno del team c’è anche un gruppo che pratica ciclismo su strada e mountain bike». Il motocross non è però uno sport molto conosciuto, almeno ad Ancona. «È uno sport di nicchia, costoso e pericoloso. Ad Ancona non c’è cultura di questa disciplina di motociclismo- spiega Urbani-. E sebbene la nostra sia una realtà locale, nel team ci sono pochi anconetani. I piloti sono soprattutto dell’entroterra, provengono da Osimo, Monte San Vito, Loreto e San Benedetto. Inoltre, ad Ancona non ci sono impianti, quindi per allenarsi è necessario spostarsi e arrivare a Jesi, dove si trova la pista più vicina. Praticare il motocross non è facile, ogni volta è una trasferta. Tra lavoro e studio, generalmente ci si allena il fine settimana».

Le gare di motocross si disputano su circuiti fuoristrada con difficoltà di vario genere che possono essere salite, discese, salti, buche, sassi, curve. Nelle Marche ci sono una decina di crossodromi, tra i più importanti quello di Fermignano, Cavallara, Cingoli, San Severino, Esanatoglia, Grottazzolina e Monterosato di Fermo. In questi circuiti si disputa il campionato regionale, il Trofeo Marche, tra squadre di motocross marchigiane, umbre e abruzzesi. Tra le gare anche il Trofeo Italia che si è svolto a Città di Castello ad aprile. «Come ogni anno, a marzo abbiamo presentato il team che sta ottenendo dei buoni risultati-dice Urbani-. La stagione sportiva inizia a gennaio e si conclude a novembre. Domani, domenica 18 giugno, saremo a Jesi per un’altra gara del Trofeo Marche. Ringrazio le tante aziende sostenitrici che grazie al loro contributo ci permettono di far fronte alle innumerevoli spese per praticare questo sport».