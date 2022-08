Europei di Atletica, Tamberi parla da capitano: «Possiamo fare la storia, noi tra i migliori»

MONACO DI BAVIERA- Parole da vero capitano quelle pronunciate nei giorni scorsi da Gianmarco Tamberi (che sarà in pedana oggi, 16 agosto, alle 18.35 per strappare il pass in vista della finale nel salto in alto di giovedì) in relazione agli Europei di Atletica leggera che si stanno svolgendo in questi giorni a Monaco di Baviera:

«Siamo una squadra numerosissima, abbiamo un potenziale enorme. Sappiamo il valore che abbiamo, quello che sappiamo e possiamo fare, quanto gli altri ci devono temerci. Possiamo uscire come una delle migliori squadre nel medagliere, basta che vi guardate intorno e capite quante persone possono fare bene. Non è mai success: non è un peso, ma possiamo fare una cosa che entra nella storia. Dipende da noi, sappiamo che è l’ultima occasione dell’anno, è una possibilità, si può fare tantissimo. Date il meglio di voi, siamo una squadra numerosa che può dare tanto agli altri, se saremo lì a tifarci e sostenerci sapete quanta differenza fa».