Tamberi d'oro, adesso puoi esultare: Tokyo parla anconetano

Emozioni a non finire nella finale di salto in alto di Tokyo2020 con l'anconetano Gianmarco Tamberi assoluto protagonista. Il saltatore anconetano, tra i più attesi della manifestazione con un numero impressionante di appassionati che ha seguito l'impresa, ha centrato la medaglia d'oro dopo un percorso nettissimo (nessun errore commesso fino ai 2.39) culminato con il superamento della misura di 2.37. Il primo posto, arrivato in coabitazione con il qatariota Mutaz Barshim (considerato l'assoluto favorito alla vigilia), è il coronamento di un cammino stupendo iniziato cinque anni fa con il terribile infortunio pre-Rio 2016. Ancona ha seguito palpitante le gesta di Gimbo esaltando con boati fragorosi ad ogni salto. Da brividi l'abbraccio con Jacobs alla fine delle due imprese che hanno proiettato l'Italia sulla vetta olimpica.

Non si è fatto attendere il messaggio di gioia del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sui propri canali social: "Che gioia incredibile. Ancona e le Marche sul tetto del mondo grazie a Gimbo Tamberi".

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO