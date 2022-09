Tamberi che spettacolo: Gimbo fa 2.34 a Zurigo e conquista la Diamond League

ZURIGO- Non sarà paragonabile alla gioia provata durante il suo matrimonio con Chiara, celebrato a Pesaro lo scorso 1 settembre, ma quella vissuta ieri sera – 7 settembre – a Zurigo va comunque inserita nell’album dei ricordi. Gianmarco Tamberi ha dato letteralmente spettacolo fissando la misura di 2,34, record stagionale per lui, e conquistando la Diamond League sotto gli occhi dell’amico-rivale Mutaz Barshim che ha chiuso più indietro evidenziando una forma un po’ in calo rispetto alle ultime uscite.

Tamberi ha fatto divertire i presenti sfoderando in pedana una prova veramente di livello. La vittoria è arrivata precedendo lo statunitense JuVaughn Harrison, che ha superato la stessa misura ma commettendo un errore in più. Terzo il canadese Django Lovett (2-27), solo quarto l'ucraino Andriy Protsenko (2.24) ed addirittura sesto l'altro olimpionico di Tokyo, il qatariota Mutaz Essa Barshim (2.18).

Sui social è arrivata la grande esultanza: “L’ho fatto di nuovo. Seconda vittoria consecutiva nella Diamond League e miglior risultato dell’anno. Cosa potevo chiedere di più dall’ultima gara della stagione?”