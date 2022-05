Tamberi e Barshim, rieccoci: Gimbo e Mutaz si ritrovano al Golden Gala di Roma

ANCONA- La loro storia, il 1 agosto del 2021 a Tokyo, ha conquistato tutto il mondo. Gianmarco Tamberi da una parte, Mutaz Essa Barshim dall’altra. In mezzo una medaglia olimpica vinta alla pari con l’abbraccio tra due amici che hanno coronato il proprio sogno. Si ritroveranno in pedana, entrambi, al prossimo Golden Gala “Pietro Mennea” di Roma il prossimo 9 giugno in una kermesse che promette già spettacolo. Sarà un vero e proprio anticipo di Mondiale con Gimbo che arriva all’evento forte anche del successo nella Diamond League (e i 2,34 nella finale di Zurigo) pronto a confrontarsi con il “rivale” già campione del mondo a Londra (2017) e Doha (2019).

L’annuncio di Tamberi è arrivato attraverso i social, in particolare Instagram: “È un enorme piacere per me potervi comunicare che sarò in pedana al Golden Gala di Roma. Una delle mie gare preferite in assoluto, la competizione più importante in territorio italiano con il pubblico più figo di tutto il mondo. Vi giuro che non vedo l'ora di riprovare quelle emozioni e sentirvi urlare negli spalti. Sono carico come una molla, e diciamo che nel mio sport aiuta particolarmente, chi di voi sarà presente?”.

I biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne. Questi i prezzi, con le rispettive riduzioni per gli under 16, ai quali andranno aggiunti i diritti. Monte Mario Arrivi 40 euro (ridotto 25 euro), Distinti Arrivi 25 euro (ridotto 20 euro), Monte Mario Partenze 20 euro (ridotto 15 euro), Tribuna Tevere 15 euro (ridotto 10 euro), Curve e Distinti (escluso Arrivi) 10 euro (ridotto 7 euro).