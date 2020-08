Doppio oro per l'atletica anconetana: Tamberi e Barontini imbattibili agli assoluti di Padova

Doppio oro per l’atletica anconetana. Tamberi e Barontini hanno conquistato il titolo tricolore ai Campionati assoluti di Padova.

Gianmarco Tamberi ha vinto con la misura di 2,28 e si è detto soddisfatto per le condizioni particolari in cui si è svolta la gara (spostamento d’orario e rottura della pedana). «Volevo fare di più, ma non c’è stato modo: a un certo punto ho pensato solo a saltare per prendermi il titolo» ha commentato Halfshave che ha dedicato il successo a Sergio Baldantoni, il nonno della fidanzata Chiara, scomparso pochi giorni fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oro anche per Simone Bartontini: l’anconetano delle Fiamme Azzurre ha bissato il titolo conquistato l’anno scorso a Bressanone sugli 800. Ha corso in 1’48’’16, staccando in ripresa gli avversari. E in casa Tamberi, festa anche per Gianluca Tamberi, fratello di Gimbo, salito sul podio nella gara del giavellotto: si è piazzato al terzo posto con la misura di 69,82.