Il talento nei guantoni, il baby Tommaso Ascani convocato in Nazionale

Il pugilato anconetano può dormire sonni tranquilli. Le nuove generazioni crescono bene e a gonfie vele e, tra queste, nascono ogni giorno nuove stelle. L’ultima, in ordine cronologico, è quella del classe ’07 Tommaso Ascani scuola Unione Pugilistica Anconitana di coach Marco Cappellini. Figlio d’arte, anche il padre indossò i guantoni per l’Upa con ottimi risultati, Ascani è stato convocato dalla Nazionale per i prossimi Italia Boxing Camp in programma dal 21 al 25 febbraio ad Assisi. 48kg, all’attivo cinque incontri, ed un futuro tutto da scrivere come raccontano i tecnici e gli addetti ai lavori.

Anconetano purosangue è pronto a giocarsi le sue carte proprio nel campus azzurro dove, il 22-23-24 febbraio, si ritroverà a gareggiare nel più classico dei test match (formato Round Robin) con i migliori parietà su scala nazionale.