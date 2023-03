Tai Chi, doppio seminario con il direttore nazionale Claudio Mingarini: tutte le informazioni

JESI - L'associazione Yuan Qi a.s.d organizza un doppio seminario di Taijiquan (Tai Chi) con il Maestro Claudio Mingarini, direttore tecnico nazionale e coordinatore europeo per lo stile della famiglia Yang e da più di 40 anni punto d'unione tra oriente ed occidente. Sabato 11 marzo, dalle 9, appuntamento aperto a tutti alla bocciofila di Jesi. Domenica 12 marzo, invece, seminario riservato ai praticanti più esperti ad Ancona, nella sede ufficiale dell'associazione.

Che cos'è il Tai Chi?

È un'arte marziale che si fonda sulla filosofia Taoista e Buddhista. In questa arte vengono ricercate le qualità interne di rilassamento e chiarezza mentale, utili per affrontare ogni situazione senza venire sopraffatti. Un'arte che si basa sulla continua trasformazione, senza creare opposizioni o resistenze, portando il praticante in uno stato di equilibrio dinamico. Nella pratica si fanno esercizi di ginnastica e consapevolezza corporea e sul respiro, poi si studiano le forme (sequenze di movimenti) e poi si inizia il lavoro in coppia.

L'associazione Yuan Qi a.s.d

L'associazione Yuan Qi a.s.d. opera da diversi anni a Jesi e Ancona per promuovere il Taijiquan della IYFTCCA (International Yang Family Tai Chi Chuan), lo stile più praticato al mondo e largamente conosciuto per i suoi effetti benefici sul corpo e non solo. Per maggiori informazioni: https://www.yuanqi.it/event/marzomingarini/.