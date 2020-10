Riaprono gli stadi, ma senza gli ultras dell'Anconitana: «Noi non entriamo»

Riaprono gli stadi, ma nel limite del 15% di riempimento rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per gli eventi all’aperto, secondo quanto previsto dall'ultimo Dpcm del Governo. Ma gli ultras dell’Anconitana non ci stanno: diserteranno comunque il Del Conero, come hanno annunciato su Facebook.

«Curva Nord Ancona comunica che, viste e considerate le nuove normative di accesso allo stadio, ha deciso di non entrare a queste condizioni. Non entriamo nel merito se le normative siano giuste o sbagliate anche perché non è un argomento che ci compete, ma restano comunque regole che oltre a limitare, snaturano il nostro modo di essere ultras: i nostri valori, lo stare insieme, il vivere fianco a fianco la domenica su quei gradoni, gioire per un goal, la possibilità di essere quel 12° uomo in campo che ci ha sempre contraddistinto per ora non sarà più possibile farlo. Lasciamo comunque libera la scelta a chiunque (come è giusto che sia) di entrare, ma in segno di rispetto vi chiediamo di non indossare nessun tipo di materiale con scritte o simboli di Curva Nord. Questa è una scelta molto dolorosa per chi come noi vive quotidianamente sulla propria pelle le sorti della nostra amata Anconitana, ma nonostante ciò invitiamo la squadra a dare sempre tutto sul campo onorando la maglia, perché con il cuore e con la mente saremo sempre al suo fianco».