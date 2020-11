Sport nelle Marche, l'assessore Latini: «Serve un piano per risolvere i problemi»

L'Assessore regionale allo sport Giorgia Latini cerca strategie comuni per i futuri piani in questo settore: «Dal territorio - si lege nella nota - mi sono giunte manifestazioni circa le problematiche degli impianti sportivi, quali le piscine e le questioni riguardanti il sostegno economico attraverso i contributivi a chi svolge attività sportive. Ci siamo trovati come Regione a passare dalla zona gialla a quella arancione in modo inaspettato, senza alcun confronto con il Governo nazionale pianificando tutte le azioni del caso. Dopo l’ultima riunione effettuata domenica scorsa con i sanitari, gli indici dei contagi sono in crescita ma non più come prima e la curva dei contagi è più stabile. Occorre il massimo della responsabilità da parte di ognuno di noi per farci tornare nel breve termine possibile in zona gialla». Così l’assessore regionale Giorgia Latini ha convocato in qualità di presidente del Comitato regionale dello sport e del tempo libero il primo incontro con i componenti del Comitato stesso per ascoltare direttamente dai protagonisti le proposte utili per elaborare un piano regionale per la promozione della pratica sportiva.

L’incontro in videoconferenza è stato anche un momento importante per approfondire alcune questioni legate al periodo emergenziale determinato dalla pandemia e dalle criticità che ricadono sullo sport. «È sotto gli occhi di tutti - prosegue il comunicato - il fatto che il movimento sportivo stia vivendo un periodo di grande difficoltà con tante realtà in forte preoccupazioni legate alle conseguenze economiche del forzato stop. Per dare il massimo sostegno L’assessore Latini ha voluto manifestare la piena disponibilità a collaborare attraverso un percorso di concertazione e confronto tra la Regione Marche, il Comitato Regionale del Coni e le Federazioni per dare sostegno attraverso criteri economici e passione valoriale».