Ancona, la Covisoc accoglie l’iscrizione in C. Nocelli: «C’è grande senso di squadra»

Soddisfazione massima da parte della presidentessa Roberta Nocelli per l’accoglimento da parte della Covisoc della domanda d’iscrizione presentata dall’Ancona per la prossima Serie C 2021-2022: «Tutto è iniziato il 14 Giugno 2021. Ventiquattro giorni di fuoco, di lavoro, di impegno, di stress emotivo e psicologico. All'incontro in Comune ad Ancona dove abbiamo messo a punto tutti i lavori che si stanno facendo, anche in previsione dell'aumento della capienza per permettere al maggior numero di persone di venire al Del Conero – ha dichiarato la Nocelli - ho respirato un'aria di coinvolgimento, il senso di squadra. Grazie a tutti, dagli amministratori a tutti i dipendenti comunali».

E ancora: «È bello quando di fronte a te hai persone che apprezzano e credono nel tuo lavoro, che comprendono fino in fondo dove vuoi andare e con chi. Nel viaggio che ci aspetta l'equipaggio sarà l'ossatura fondamentale. Grazie a questa proprietà che ha scelto di non fermarsi, di guardare al futuro, che crede nei giovani e nelle loro potenzialità. Siamo abituati a fare i fatti e poi a raccontarli, non vendiamo fumo, non diamo numeri a caso, siamo impegnati a dare il meglio e sappiamo bene che tutti si aspettano molto, ma anche noi ci aspettiamo molto da chi collabora con noi. Adesso aspettiamo l'ultimo passaggio, con rispetto di chi deve decidere, perché i ruoli nel calcio come nella vita sono importanti e rispettarli significa aver maturato una grossa crescita personale».