Ancona, ufficiale l’innesto di Faggioli: «Onorato di questa opportunità»

La società biancorossa ha reso noto l’innesto dell’ex giocatore del Castelnuovo Vomano che è cresciuto calcisticamente tra Teramo e Pescara. Classe 2000 ha militato in D anche con Cerignola e Notaresco

Alessandro Faggioli, attaccante classe 2000, è un nuovo giocatore dell’Ancona. Nato a Penne, Faggioli ha esordito giovanissimo in Serie C con il Teramo, prima di passare alla Primavera del Pescara e farsi notare in serie D con le casacche di Cerignola, Notaresco e, nell’ultima stagione, del Calstelnuovo Vomano.

«Sono onorato – ha dichiarato– di questa opportunità che mi offre la società biancorossa. Farò tutto il possibile lavorando sodo per ripagare la fiducia. Arrivo carico, con un grande entusiasmo ed una immensa voglia di fare bene».