L’Ancona batte un altro colpo, in biancorosso arriva il baby Lorenzo Sabattini

Il centrocampista classe 2001 proveniente dalla Sampdoria è un altro tassello che il direttore sportivo Francesco Micciola ha aggiunto alla rosa dorica. Nel passato di Sabattini ci sono le esperienze in C con Imolese e Vis Pesaro

Lorenzo Sabattini, centrocampista classe 2001, è un nuovo giocatore dell’Ancona Matelica. Nato a Pesaro dove ha effettuato tutta la trafila del Settore Giovanile ed ha esordito anche in prima squadra, Sabattini si è poi trasferito alla Primavera della Sampdoria. Nella scorsa stagione ha invece totalizzato dieci presenze con la casacca dell’Imolese.

«Ho subito sentito la fiducia della società – ha dichiarato il centrocampista – e questo mi ha fatto molto piacere visto che si tratta di una realtà stimata e seria. Sono molto motivato. Ancona è una piazza importante e darò tutto me stesso per ripagare la stima riposta in me».