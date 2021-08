Ancona abbraccia l’Ancona, primo allenamento in città per i dorici di mister Colavitto

La carica dei tifosi biancorossi ha salutato il primo allenamento nel capoluogo, nella fattispecie sul sintetico del Federale Paolinelli (che diventerà una sorta di quartier generale dei dorici nel corso della stagione), della nuova Ancona del patron Mauro Canil, della presidentessa Roberta Nocelli, del direttore sportivo Francesco Micciola e di mister Gianluca Colavitto.

Cori, bandiere ed entusiasmo (i sostenitori, oltre trecento, sono stati collocati all’esterno dell’impianto a causa della normativa anti-Covid) per incoraggiare e caricare la squadra in campo che sta lavorando nell’ottica del primo impegno ufficiale datato 21 agosto. Sarà infatti il primo turno di Coppa Italia, ad eliminazione diretta, in casa con il Montevarchi ad aprire la stagione dorica mettendo in palio un secondo turno molto entusiasmante il 15 agosto nella tana dell’Avellino. Presenti a bordocampo patron Canil, la presidentessa Nocelli (entrambi con le rispettive famiglie) e l’assessore allo sport Andrea Guidotti che ha voluto dare il benvenuto in città alla società al gran completo.

Il girone

Pubblicato in mattinata anche il girone B della Serie C 2021-2022, quello delle anconetane. Presenti nel raggruppamento Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X (Pistoiese o Fano in virtù della pronuncia degli organi competenti sull’ammissione prevista per mercoledì).

Il calendario

Questa la prima giornata prevista per domenica 29 agosto: Cesena-Gubbio, Fermana-Viterbese, Grosseto-Modena, Imolese-Lucchese, Olbia-X (Fano/Pistoiese), Pescara-Ancona, Pontedera-Carrarese, Reggiana-Aquila Montevarchi, Siena-Vis Pesaro, Virtus Entella-Teramo. Il calendario completo (ultima giornata di regular season in programma il 24 aprile) è pubblicato sul sito della Lega Pro.