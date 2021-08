L’Ancona vince ai rigori, il battesimo di Coppa Italia sorride agli uomini di Colavitto

Sorride all’Ancona l’esordio ufficiale in questa stagione concomitante con il primo turno di Coppa Italia. I dorici di Gianluca Colavitto, dopo i calci di rigore, hanno ragione del Montevarchi e nel tabellone avanzano al secondo turno dove ad attenderli ci sarà al Partenio l’Avellino (15 settembre). 1-1 dopo i tempi regolamentari, con gol di Rolfini e Barranca, 4-3 dopo i rigori con gli errori decisivi da parte dei toscani di Amatucci, Martinelli e Bassano. Nel corso dei tempi supplementari, allo scadere della seconda frazione, da segnalare un rigore sbagliato di Moretti.

ANCONA MATELICA-MONTEVARCHI 4-3 dcr

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella 6,5, Tofanari 5, Masetti 6 (Dal 3st Vrioni), Iotti 5,5, Di Renzo 5,5 (Dal 47st Maurizii 5,5); D’Eramo 5,5 (Dal 27st Sabattini 6,5), Papa 6 (Dal 27st Bianconi 5,5), Delcarro 6 (Dal 27st Iannoni 6); Rolfini 7 (Dal 24st Faggioli 6,5), Moretti 6, Sereni 6,5 All. Colavitto 6

MONTEVARCHI (3-4-2-1): Giusti 5, Bassano 6, Tozzuolo 6, Martinelli 6,5; Lischi 6, Mercati 6, Amatucci 6,5, Casiello 6 (Dal 1sts Senzamici 6); Barranca 7 (Dal 31st Rinaldi 6), Jallow 6,5 (Dal 36st Lunghi 5,5); Gambale 6 (Dal 4pts Occhiolini 6) All. Malotti 6,5

Arbitro: Zucchetti di Foligno 6,5

Reti: 21’Rolfini, 37’Barranca

Sequenza rigori: Lischi (M) gol; Iotti (AM) fuori; Amatucci (M) traversa; Maurizii (AM) gol; Martinelli (M) parato; Sereni (AM) gol; Mercati (M) gol; Faggioli (AM) gol; Bassano (M) fuori

Note: Ammoniti Tozzuolo, Gambale, Vrioni; Espulso Giusti; Angoli 5-9; Recuperi 1’ + 5’; Spettatori 807 (di cui 15 ospiti); Moretti sbaglia un rigore al 15sts