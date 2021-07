Torbole Windsurfing Week, applausi per la Sef Stamura con oltre quindici atleti

Dal 12 al 17 luglio si è svolta la Torbole Windsurfing Week, una settimana intera dedicata alle regate della classe T293. I primi 3 giorni erano dedicate allo Slalom e alla Long Distance, mentre le ultime 3 costituivano la terza tappa di Coppa Italia. Oltre 250 ragazzi nelle diverse categorie con qualche presenza straniera. La Stamura schierava ben 15 atleti.

Questi i risultati. Per i cadetti CH4 (nati nel 2010) ottima performance di Mario Biondi che si è classificato 2^ assoluto sia nella Coppa Italia che nella Long Distance (LD) e 7^ nello slalom (SL). Bene anche Federico Bigoni, 10^ SL, 11^ LD e 7^ Coppa Italia. Applausi anche per le ragazze Elettra Fulgenzi ed Elisa Bruno sempre sul podio in tutte le discipline: la prima 2^ F nello slalom, 1^ F nella Long Distance e 1^ F Coppa Italia; la seconda 1^ F Slalom, 3^ F nella Long Distance e 2^ F Coppa Italia.

Nella categoria Experience (composta da atleti al loro primo anno di regate) Errico Borri ha vinto in tutte le discipline: Slalom, Long Distance e Coppa Italia. Negli U13 Medea Falcioni ha dominato le classifiche femminili vincendo in ognuna delle discipline imponendosi anche sui tanti maschi presenti. Elias Cardinali chiude 13^ SL, 8^ LD e 6^ Coppa Italia con parziali sempre in miglioramento. Bene anche Giulio Centanni con un 18^ SL, 21^ LD e 16^ nella Coppa Italia. Negli U15 esordio di Luca Belardinelli alla sua prima regata nazionale.

Negli U17, buona prestazione di Pier Enrico Mariotti che ha concluso in 3^ sia in Slalom che nella Long Distance e 7^ nella Coppa Italia (su ben 82 partecipanti) dimostrando una crescita continua. Soddisfatti anche Andrea Pacinotti (5^ SL, 23^ LD e 25^ Coppa Italia), Enea Giacomini (10^ SL, 4^ LD, 21^ Coppa Italia) e Federico Bambieri (20^ SL, 37^ LD e 43^ Coppa Italia). Infine vittoria in Coppa Italia per Alessandro Graciotti nella categoria PLUS U19.