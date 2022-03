Scherma, nel capoluogo le qualificazioni nazionali di fioretto e spada

In contemporanea con le gare analoghe svolte in Liguria (a La Spezia), al Palascherma di Ancona nello scorso weekend si sono svolte le prove Regionali Gpg per le qualificazioni nazionali di fioretto e spada con atleti giunti da tutta la regione.

Sabato, per la categoria ragazzi/allievi di fioretto maschile il Club Scherma Ancona ha sfiorato il primo gradino del podio con Sergio Della Gatta. Alle sue spalle, terzo classificato Leonardo Gambitta e a seguire Filippo Straniero, Giulio Guzzini e Jacopo Maniscalco che hanno mancato per pochi passi l’accesso tra le prime otto posizioni. Sale invece sul gradino più alto nella categoria Fioretto ragazze/allieve, Sophia Di Paolo con il terzo posto, invece, per Isabella Canu. Buoni piazzamenti per Anna Sofia Cantarini (5°) e Nicole Calai (7°). Per le Giovanissime fioretto femminile di squadra terzo posto per Sami Alejandra Regina e Agnese Maniscalco. A scendere nelle categorie, terzo piazzamento per Emma De Colle, sesto per la gemella Chloe De Colle e ottavo per Silvia Speciale. Nella categoria “Maschietti fioretto” secondo posto per Mauro Enrico. Presenti alla cerimonia di premiazione il presidente federale marchigiano Stefano Angelelli, il presidente regionale del Coni Fabio Luna e il presidente del Club Scherma Ancona Maurizio Pennazzi.